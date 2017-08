Újabb magyar sztár vallott a nyugdíjáról

Költözködésen van túl Bangó Margit énekes, akinek 67 évesen, nyugdíj mellett is dolgoznia kell - írja a Story magazin.Muszáj dolgoznom, a nyugdíjamból csak egyetlen számlát tudnék befizetni a sok közül. (...) hetvenezer forintból nem élnék meg. Kell egy új kerítés, és a dédunokám taníttatását is fizetni kell - mondta el a művésznő a lapnak, majd hozzátette, hogy szerencséje van, hisz az ő műfajából nem lehet kiöregedni, mivel magyar nótát és cigányzenét nyolcvan évesen is lehet énekelni.