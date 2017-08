Újabb milliárdok jöhetnek Kínából Magyarországra

Forrás: Világgazdaság

"A Dentons ebben az évben már két olyan magyarországi üzleti fórumot tartott - az egyiket a kínai befektetési ügynökséggel, a CIPA-val közösen -, amelyeken megismerhette a kínai befektetők várakozásait" - mondta a Világgazdaságnak Susan Wang, az ügyvédi iroda Kelet-Közép-Európával foglalkozó kínai munkacsoportjának vezetője.Ezek az iparágak nagyon népszerűek Kínában is. Magyarországnak ráadásul jók az adottságai ahhoz, hogy az Európába igyekvő kínai cégek logisztikai központjává váljon. A kínai befektetők 2005 és 2016 között 6,1 milliárd dollárt fektettek be az itteni vegyipari, közlekedési és technológiai ágazatokba.Susan Wang szerint megtelepedésre ösztönözheti a kínai vállalatokat az is, hogy a kínai Wanhua vegyipari óriás Európában először nálunk vert gyökeret 2011-ben a BorsodChem megvásárlásával. A kelet-magyarországi társaságot azóta a világ legversenyképesebb MDI (poliuretán-alapanyag) gyártójává fejlesztette.Eddig mintegy 1,3 milliárd eurót fektetett a BorsodChembe, és további jelentős beruházásokat is tervez. A Wanhua tapasztalatait más, a régió iránt érdeklődő kínai cégek is átvehetik.