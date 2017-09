Újabb professzor nevezi gyalázatos döntésnek Putyin díszpolgári kitüntetését

Forrás: Eduline.hu

A Debreceni Egyetem szenátusa augusztus közepén úgy döntött, hogy egyetemi díszpolgári címet adományoz az orosz elnöknek, Vlagyimir Putyinnak. A kitüntetést azzal indokolták, hogy Putyin jóvoltából az Orosz Föderáció jelentős szerepet juttat a Debreceni Egyetemnek a Paks II. beruházásban.A döntés ellen sokan tiltakoztak a Facebookon, ehhez négy debreceni tanszék, valamint az Oktatói Hálózat is csatlakozott, Vajda Mihály filozófus pedig lemondott professor emeritus címéről.Most az MTA doktora, Váradi András szakította meg kapcsolatát az egyetemmel, a rektornak címzett levele az Élet és Irodalomban jelent meg - írja az Eduline.hu . "Mindig van egy utolsó csepp a pohárban. Természetesen arról a "pohárról" van szó, amelybe az Ön egyetemének Szenátusa (90 százalékos többséggel) nem tiszta vizet, hanem a Civis Honoris Causa cím Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnöknek való adományozását töltötte. Erről sokakkal együtt nekem is lesújtó a véleményem" - írja Váradi.Azt írja, "erős szakmai és baráti szálak" fűzik a Debreceni Egyetemhez. "Az Orvostudományi Doktori Iskola rendszeresen kér fel az onnan kikerülő, általában igen magas színvonalú PhD-dolgozatok bírálatára, a doktoranduszok szigorlati vizsgáztatására. Ez számomra mindig nagy megtiszteltetést és örömet jelentett, nagyon sokat tanultam ezeken az alkalmakon. Azt remélem, én is elfogadható színvonalon végeztem el a munkát - máskülönben nem kértek volna fel újra meg újra. Legnagyobb fájdalommal ezt a kapcsolatot kénytelen vagyok megszakítani addig, amíg a fenti gyalázatos döntést az Egyetem vissza nem vonja. Egészen biztos vagyok abban, hogy debreceni barátaim megértik elhatározásomat" - olvasható a levélben.Váradi András szerint a szenátus döntésével "mindenkit felmérhetetlen kár ért. Én most azokra a tehetséges, frissen doktorált, illetve doktoráló ifjú tudósokra gondolok, akik a világ kiemelkedő kutatóintézeteibe kívánnak néhány éves posztdoktori ösztöndíjat megpályázni."Hm, ez az ifjú kutató arról az egyetemről jönne, ott szerzett PhD-t, ahol Putyint díszpolgárrá fogadták..., talán válasszunk egy másikat egy nem kompromittálódott egyetemről." Nem gondolom, hogy Önt ez a veszély különösebben foglalkoztatja, de merem remélni, hogy az érintettek átérzik ennek súlyát" - írja.