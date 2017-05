Újabb szexbotrány az úszóknál

Forrás: Népszava

A három héttel ezelőtt rendezett debreceni országos bajnokságon két fiatalkorú szexuális aktusát telefonnal fölvették a versenyzőtársak, és az internetre is feltöltötték. A Népszavához eljuttatták az érintett klubok és sportolók pontos adatait, ezeket azonban különös tekintettel az érintettek fiatal korára és személyiségi jogaira, a lap nem tette közzé."Gyalázat, hogy ez megtörténhetett" - mondta a Népszavának Hornyák Viktor, a debreceni Széles Sándor Úszó-Nevelő Műhely vezetőedzője. - "A felvételt készítő fiúval szemben klubja fegyelmi eljárást indított, és el is küldte a versenyzőt, a magyar szövetség elnöke, Bienerth Gusztáv pedig azt állítja, hogy nem tud semmit. Neki és az elnökségnek is le kell mondani, ha ilyen a hozzáállása.Az nem létezik, hogy egy vezető klub fegyelmi vizsgálatot folytat le, felbontja a sportolója szerződését és a szövetség vezetése nem tud erről. Ha nem tud egy ilyen ügyről, akkor alkalmatlan egy ilyen szervezet irányítására. Amennyiben tud róla, de nem lép, akkor is azonnal távoznia kell mindenkinek, akinek kötelessége lett volna fellépni, de inkább hallgatott."