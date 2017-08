Újabb titkok Orbán Sára esküvőjéről

Forrás: Bors / Blikk

A kormányfő legidősebb lányáéval ellentétben Sára és Tamás menyegzőjét a nyilvánosság kizárásával tartották. Az esküvőnek a Döbrentei téri templom, a bulinak pedig az alcsútdobozi Puskás Hotel adott helyet, szombaton. Bors úgy tudja, hogy a szűkebb násznépet ott vendégelte meg a pár, a fogadás séfje pedig Széll Tamás volt, a Bocuse d'Or szakácsverseny európai döntőjének nyertese. A lagzit óriási tűzijáték zárta.A fényképeket is közlő Blikk szerint a szertartásra ugyanazzal az autóval, egy Jaguarral érkezett Orbán Sára, mint négy éve nővére, a sofőr pedig ezúttal is Orbán fia, Gáspár volt. A meghívottak között több politikus akadt, ott volt például Pintér Sándor belügyminiszter is.