Újabb törvénymódosítás: jön a kötelező borravaló

Forrás: hirtv.hu

A szervezet a pluszpénzből a vendéglátósok bérét emelné, így állítanák meg a munkaerő elvándorlását. Az étterem tulajdonosok szerint azonban a szervizdíj áremelést és forgalomcsökkentést jelentene. 1700 forintból kért vissza a vevő a római-parti büfében. Ennyivel nem úszná meg, ha kötelező lenne a szervizdíj."A vendéglátóhelyek maguk állíthatnák be, 8 és 15% közötti sávban mozoghatna, és utána ezt törvényileg az ott dolgozóknak kell megkapniuk, és a szervizdíjból nemcsak a felszolgálók, hanem a vendéglátóhelyen dolgozó szakácsok, séfek, akár a mosogatók is részesülhetnek" - mondta a Hír TV -nek a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke, Flesch Tamás.A szállodák és éttermek szövetsége szerint a kötelező ki- vagy felszolgálási díj segíthet megfékezni a munkaerő külföldre vándorlását. A vendéglátósok egy része a forgalom visszaesésétől tart."Most 15%-kot emelnénk árat, azért ezt rengeteg ember nem tudja... Amikor családok együtt jönnek, hogy termelik ki? Ugye ez az egyik, szent meggyőződésem, hogy ez a munkaerőhiányt nem oldja meg, hiszen nem azért nem találunk esetleg munkaerőt, mert nem lenne, aki akarna jönni dolgozni, de nincsenek szakképzett munkaerők" - mondta a Hír TV-nek egy üzletvezető, Galambos Józsefné.Az egyik szakszervezeti szövetség elnöke szerint a szervizdíjat ugyanúgy lenyelnék az étteremtulajdonosok, ahogy tették azt a kereskedők az áfacsökkentéssel."Én azt gondolom, hogy ez legfeljebb a vállalkozások profitját tudja növelni úgy, hogy a fogyasztóktól többet fog elvenni akkor is, miután kötelező ez a díj, akkor is, ha adott esetben nincsen megelégedve azzal a szolgáltatással, amit kapott, tehát ez egy verseny nélküli burkolt áremelés" - nyilatkozta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, Kordás László.