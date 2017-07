Újabb zenészlegenda vallotta be a nyugdíját

Forrás: Pénzcentrum

A legendás zenész korábban külföldön ugyan jól keresett, ám azt a pénzt egyből el is költötte. Závodi Jánosnak pedig most olyan alacsony a nyugdíja, hogy elmondása szerint élete végéig gitározni fog.Harminckétezer forint a nyugdíjam - nem tehetem le a gitárt, amíg élek - mondta el a legendás zenész a hot! magazinnak.Hazánkban jelenleg az öregségi nyugdíj átlagos összege 110 468 forintira tehető. A statisztikákból azonban jól látszik, hogy a közel 2 millió nyugdíjasnak több mint a fele még mindig 100 ezer forint alatti összegből él.Ráadásul 74 ezernél is többen vannak, akiknek havonta 50 ezer forintnál is kevesebből kell megélnie egy hónapban - tudta meg korábban a Pénzcentrum az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságtól (ONYF).Bár az öregségi nyugdíjak átlagos összege évek óta folyamatosan növekszik, (a törvényben előírtak szerint mindig legalább az infláció mértékével kell emelni az ellátásokat) a nyugdíjminimum összege azonban 2008. január óta 28 500 forint.