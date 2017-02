Ujhelyi: az orbáni rezsim elárulja az angliai magyarokat

Szerző: Ujhelyi István

Az egyik brit napilap legutóbbi cikke szerint a magyar kormány is azon kelet-európai kabinetek között lehet, akikkel az angol, jobboldali vezetők különalkut fognak kötni és anyagi támogatásért (segély) cserébe a Brexit-tárgyalásokon való, a britek érdekeit az európaival szemben is támogató politikai segítséget várnak majd el.Ha így van, akkor az orbáni rezsim nem csupán cserbenhagyja, de néhány pennyért még el is árulja az angliai magyarokat. Ez pedig, az elmúlt évek sokkszerű kormányzati erkölcstelenséget látva, egyáltalán nem tűnik lehetetlennek. Sőt.Félelmet kelt a Nagy-Britanniában élő magyarokban a korábbi stabilitás hiánya nemcsak a szigetországban, de Magyarországon is - erről győződhettem meg az elmúlt napokban Londonban, ahol rendhagyó fogadóórán hallgattam meg a helyben dolgozó magyarok véleményét, kéréseit és javaslatait. A britek kiválása az Európai Unióból nem csak az európai közösséget és a szigetországot állítja komoly gazdasági és társadalmi kihívás elé, de a változás a több százezer Nagy-Britanniában dolgozó magyar ember számára is bizonytalanságot, jogaik és egzisztenciájuk esetleges elveszését hozhatja.Nem hagyhatjuk, hogy a Brexit tárgyalások során a szigetországban dolgozó, a brit gazdasághoz tisztességes munkával és adóbefizetésekkel hozzájáruló magyarok a legkisebb hátrányt is elszenvedjék a kilépésnek köszönhetően.Éppen ezért a mai napon levélben fordultam Guy Verhofstadt liberális frakcióvezetőhöz, az Európai Parlament hivatalos Brexit-tárgyalójához, rögzítve azokat az elvárásokat, amelyeket az angliai magyarok érdekében fogalmaztunk meg, közösen az érintettekkel. Elvárjuk, hogy a Brexit-tárgyalások során Verhofstadt minden lehetséges eszközzel védje meg a jelenleg az Egyesült Királyságban tartózkodó, uniós munkavállalók jogait.Elvárjuk, hogy a jelenleg a szigetországban tanuló uniós diákoknak - az eddig érvényes keretrendszer megtartása mellett - garantálják a tanulmányaik befejezésének lehetőségét, függetlenül a Brexit végső időpontjától. Elvárjuk azt is, hogy a brit kormány garantálja a referendum óta megnőtt gyűlölet-bűncselekmények elsődleges célpontjának számító külföldi, például a magyar munkavállalók személyes biztonságát. Nem tűrhető ugyanis, hogy a populista politikai kampányok miatt felhergelt és megtévesztett tömegek a külföldi, így akár magyar állampolgárok ellen forduljanak.A Verhofstadtnak írt levélben rendszeres konzultációt és tájékoztatást kértem a Brexit-tárgyalások folyamatáról, kiemelten a külföldi tanulók és munkavállalók sorsát érintő kérdések eredményeiről, egyúttal közreműködésünket ajánlottam a magyar vonatkozású ügyekben.