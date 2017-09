Ujhelyi: gyomorforgató az Orbán-kormány

Szerző: Ujhelyi István

A legfrissebb felmérésekből tudjuk, hogy jelenleg több mint hatszázezer magyar próbál a határainkon túl boldogulni, többségük valamelyik nyugat-európai országban. Nem lehet és nem szabad szó nélkül hagyni, hogy miközben a magyar adófizetők pénzéből a Fidesz-kormány komoly anyagi támogatást és kiemelt kedvezményeket juttat a határon túli kettős állampolgároknak, addig a többszázezer kivándorolt magyar állampolgárról egyszerűen lemondott, sőt mintha kifejezetten büntetné őket.Orbán Viktor és kormánya látványosan másodrangú magyarként kezeli a kivándoroltakat. Alkotmánysértő módon kirekeszti őket a magyarországi választásokon való egyenlő részvételből azzal, hogy számukra nem biztosítja a levélben való voksolás lehetőségét; szemben a határon túli kettős állampolgárokkal.Annak ellenére, hogy az Orbán-kormány pontosan tisztában van a kivándorolt családokban született magyar gyermekek kiugróan magas számával (minden hatodik magyar gyermek ma már külföldön születik) és az ezzel járó adminisztratív feladatok mennyiségével, az államigazgatásban továbbra sem hajtották végre azokat a fejlesztéseket, amelyek meggyorsítanák az ügyintézést. Méltatlan és gyalázatos, ahogyan az állami bürokrácia terheltsége miatt packáznak a külföldön élő magyar családokkal.Az érintett magyar kolóniák régóta tartó lobbijának is köszönhető, hogy jövő év elején több új diplomáciai kirendeltség is nyílik, például Edinburghban és Manchesterben. Ezek a konzulátusok azonban csak akkor tudják teljesíteni kötelességüket, ha nem puszta "látványpékségek" lesznek.Elvárás kell legyen, hogy minimálisra csökkenjenek a kivándorolt magyarok adminisztratív terhei, az ügyintézés mellett az új intézményeknek kulturális és közösségi teret is biztosítaniuk kell, ahogyan garantálni kell azt is, hogy az újonnan megnyíló kirendeltségeken a magyarok élhetnek - egyébként korlátozott - szavazati jogukkal.A kivándorlás ügyében és az elvándoroltak érdekképviseletében is szemléletváltásra van szükség. A magyar állam nem kezelheti egyetlen polgárát sem másodrangúként. A Fidesz vállaltan lemondott ezen százezrekről, mi ezzel szemben a kormányváltást követően intézményesített szintre emeljük majd a kivándorlás ügyét. Mert mi, mindenkit hazavárunk.