Ujhelyi: szent királyunkat húzzák bele a migránsozás mocsarába

Szerző: Ujhelyi István

Nemzeti ünnepünk, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékét őrző ünnepnap mindig kiemelkedő szakaszhatár az évben: egyszerre az emlékezésé és egyszerre a jövőbenézésé. Szent István, a magyar állam megteremtője, a magyar és az európai történelem kiemelkedő alakja. Döntéseinek köszönhetően hazánk belépett az európai nemzetek sorába, ezen belül is a nyugati kereszténység, Európa felé orientálódott. A Szent István-i küldetés nem más tehát, mint az Európa felvilágosult, nyugatos feléhez való tartozás.Orbán Viktor és a Fidesz nemcsak, hogy elfelejtette az államalapító céljait és intelmeit, de mintha tudatosan azzal szemben cselekedne. A sajtóból tudjuk, hogy a kormány által a nagykövetségeknek kiküldött kommunikációs sorvezető előírja, hogy a mai megemlékezéseken minden magyar diplomatának azt kell kiemelnie, hogy "Szent István Magyarországa és a Soros-terv között" kell választania a magyaroknak.A rezsim alpári cinizmusát tökéletesen mutatja, hogy azt az államalapító szent királyunkat húzzák bele a "migránsozás" mocsarába, aki - Orbán által korábban követendő példának állított, mára azonban elfeledett - intelmeiben épp arról írt: gyámolítani kell a jövevényeket, mert az egy nyelvű és egy szokású ország "gyenge és esendő".Államalapításunk világosan és egyértelműen megmutatja, hogy Magyarország és a magyarok helye Európában, annak is haladó felében van. Mindenki, aki ezzel szemben fogalmazza meg hazánk jövőjét, az a kereszténységben fogant küldetésünk ellen cselekszik. Ha Orbán fontosnak és követendőnek tartja még Szent István királyunk intelmeit, ideje lenne megfogadnia azon Imréhez intézett szavait is, miszerint egy vezetőnek elsők között kell gyakorolnia az alázatosságot, a mértékletességet, a becsületességet és a szerénységet. De első lépésként az is elég lenne, ha nem szakítaná ki helyéről, Európából az ezeréves magyar államot.