Újra harcba indul a Fidesz

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az országgyűlési képviselő felidézte: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjében és hétfői parlamenti felszólalásában is öt olyan veszélyforrást sorolt fel, amellyel Magyarországnak szembe kell néznie az idén, és amelyekről nemzeti konzultáció kezdődik.Brüsszel ezekben a kérdésekben megpróbálja elvonni az ország szuverenitását, ha kell, európai uniós eszközökkel befolyásolnak, ha kell, akkor "Soros György mögé bújó (...) ügynökszervezetekkel", amelyek "elvégzik a piszkos munkát" Magyarországon - fogalmazott Németh Szilárd.Az egyik Brüsszelből fenyegető veszély a rezsicsökkentés megtiltása - folytatta -, a kormányoldal azonban készen áll arra, hogy megvédje a rezsicsökkentést, ahogyan arra már többször is szükség volt. A lakossági energiaárak megállapítására vonatkozó jogot Magyarországon a kormány és a parlament gyakorolja különböző szervezeteken keresztül - rögzítette.A fideszes politikus a rezsicsökkentés eredményei között említette a családoknál maradó évi átlag 170 ezer forintot, az EU-s szinten is a legalacsonyabbak közé tartozó villany-, gáz- és távhőárat, a rezsitartozások jelentős - több tízmilliárd forintos - csökkenését, a fizetési hajlandóság emelkedését, valamint a szolgáltatásból kikapcsolt fogyasztók számának mérséklődését.