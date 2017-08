Újra lecsapott a fakockás terrorista a 3-as metróra?

Forrás: Sztárklikk-Index

Azt írja az Index több olvasó jelzése alapján, hogy 17 óra körül a Forgách utcai metrómegállónál leszállították az M3-as vonalon utazókat, mert a felújított metrószerelvény ajtaja nem zárult be rendesen, majd a metró üresen ment tovább.Ez idén (De mit idén? Az elmúlt fél évben, sőt augusztusban) a sokadik ilyen eset. Az egyik után egy apró fakocka került elő a vezetősínből, ezért Tarlós István főpolgármester szabotázsról beszélt, és rendőrségi nyomozás is indult.A felújító orosz Metrovagonmas korábban közölte: leváltják az eddigi vezetőt, és újat hoznak a metrójavítások irányítására.A Metrovagonmas szakemberei a BKV-val közösen éjszakai bejáratási teszteket is végeznek, amik során a vonatokat különböző üzemmódokban tesztelik.