Újra trükkös csalókra figyelmeztet a rendőrség

Forrás: police.hu

Az elmúlt napokban ismét megjelentek Zala megye több településén az úgynevezett "trükkös" csalók. Magabiztos fellépéssel, vannak, akik banki ügyintézőként vagy telefonon különböző szolgáltatóra hivatkozva igyekeznek manipulálni az áldozatokat, vannak, akik önkormányzati dolgozónak adják ki magukat, így kérnek bebocsátást a sértettek otthonaiba és férkőznek az emberek bizalmába.- A bank ügyintézője előzetes időpont-egyeztetés nélkül nem keresi fel az állampolgárokat lakásukon.- A szolgáltatók jelzik előre, ha helyszínre érkeznek és nem visznek készpénzt.- Ha nagy baj történt, vagy családtag, vagy egy ismerős, vagy a hatóságok keresik fel a hozzátartozót és pénzt biztosan nem kérnek.- Aki rosszul van, jellemzően nem magánházakhoz csenget be.- Telefonszolgáltatók nem kezdeményeznek telefonhívásokat nyereményjáték kapcsán.Soha ne hajtsák végre a telefonáló utasításait!- Csak olyan személyt engedjen be lakásába, akit ismer és megbízhatónak tart!- Ha mégis idegent enged be a lakásba, sose hagyja őt magára!- Ha szükséges, beszélje meg szomszédjával, hogy ilyenkor segítsenek egymásnak, menjenek át egymáshoz!- Sose vegye elő megtakarított pénzét mások előtt!- Soha ne adják meg senkinek személyes adataikat, illetve bankszámlájuk adatait!Vigyázzon magára, hogy vigyázhassunk önre!