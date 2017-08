Újra utcára vonulhatnak a mentők

Forrás: Szabad Föld

Májusban mentek ki először az utcára a mentődolgozók, hogy felhívják a figyelmet az alacsony fizetésekre és a méltatlan munkakörülményekre - nyilatkozta a Szabad Földnek a mentődolgozók szövetségének elnöke. A tiltakozást azért érezték elkerülhetetlennek, mert a mentők napjára a remélt 40-60 százalékos béremelés helyett csak ígéretet kaptak a jövő évi 10 százalékos bérrendezésről. Az is borzolta a kedélyeket, hogy a Kúria döntése szerint a mentőknek nem jár a veszélyességi pótlék, ami például a közterület-felügyelőket megilleti.- Akadnak bajtársak, akik tíz éve nem kaptak új munkaruhát, s ha nem vásárolnak maguknak, a viseltes régit kell hordaniuk. Ezért a munkakörülményeket is méltatlannak érzik az alacsony fizetések mellett. Sokan megélhetési problémákkal küzdenek, egyik napról a másikra, kölcsönökből élnek. Ha tudnak, próbálnak másodállást vállalni, találkozhatunk mentőtisztekkel például a kórházak sürgősségi osztályain, ahol az orvoshiányt enyhítik. Kollégáink azonban csalódottak, nem érzik, hogy a munkáltatójuk megbecsülné a képzettségüket és a szakmai tapasztalataikat - mondja dr. Kusper Zsolt.Több levelük ellenére máig nem tudtak tárgyalóasztalhoz ülni az Országos Mentőszolgálat vezetőivel. Ha a nyár végéig sem kapnak érdemi választ, ősszel még nagyobb demonstrációt tartanak, és bevonják az egészségügy többi szereplőjét is - nyilatkozta az elnök.