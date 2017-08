Orbán benyújtotta Brüsszelnek a 135 milliárdos számlát

Orbán Viktor levélben kéri Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét arra, hogy a brüsszeli testület 50 százalékban járuljon hozzá a magyar határvédelmi költségekhez, amelyek eddig 800 millió eurót, azaz mintegy 270 milliárd forintot tettek ki - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lázár János szerint az európai szolidaritás ügyében a határvédelem kérdéséről is beszélni kell, és a szolidaritásnak a gyakorlatban is meg kell nyilvánulnia. A magyar oldalon felmerült költségek viseléséből az uniónak is ki kell vennie a részét - mondta."Cselekedettel és nem kéréssel kezdtük a határ védelmét" - mondta Lázár János, hozzátéve, hogy remélik...