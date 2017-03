Állítólag már vérplazmával is bizniszel Orbán saját lábán álló veje

A miniszterelnök még kedden a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján az alapjövedelemmel kapcsolatban beszélt arról, hogy elképzelhetetlen az alapjövedelem bevezetése, mivel Magyarországon az etnikai homogenitás is bonyolult kérdés. A kormányzati portálra felkerült szövegben ezt a részt cserélték ki, a leiratban így nem etnikai, hanem kulturális homogenitás szerepelt.A korrektúrázott szövegre hivatkozva a kancelláriaminiszter és a kormányszóvivő is tagadta, hogy Orbán Viktor etnikai homogenitásról beszélt volna kedden.Lázár János és Kovács Zoltán is azt hangoztatta, hogy kulturális homogenitásról volt szó, és szerintük a kormányfő ki sem ejtette az etnikai homogenitás szóösszetételt.