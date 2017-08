Vádat emeltek a holokauszttagadó könyvet megjelentető kiadó vezetője ellen

Forrás: MTI

Ibolya Tibor a Pest Központi Kerületi Bíróságon még múlt héten történt vádemelésről azt írta: a kiadóvezető a rendőrségi nyomozás során beismerte tettét. Az ügyészség a vádiratában azt kérte: tárgyalás mellőzésével pénzbüntetést szabjon ki rá a bíróság.A főügyész ismertette: a vádlott könyvkiadással is foglalkozó magyarországi bejegyzésű cége 2012-ben adta ki magyar fordításban a kötetet, amelyben a szerző a holokausztot mítosznak tartja, a gázkamrák létezését megkérdőjelezi.A kiadó a magyar nyelvű könyvet az üzletében, valamint az általa működtetett webáruházban értékesítette. Utóbbi honlapon a vádlott a könyv szellemiségét tükröző kiadói ajánlást is írt az olvasóknak.Ibolya Tibor felidézte azt is, hogy a vádhatóság indítványára még 2016 augusztusában a Budai Központi Kerületi Bíróság az érintett holokauszttagadó internetes tartalmak ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el. Az ügyészség most azt kérte vádiratában, hogy ezek a tartalmak végleg hozzáférhetetlenek legyenek. Megjegyezte azonban, hogy a bíróság döntését technikailag nem lehet tökéletesen végrehajtani, mert az érintett szerverek egy része az USA-ban található.