Vajna gagyi egymilliárdért (benne Timi combjaival)

Szerző: Herczeg Ármin

Na, ennyiért, azért lehetett volna jobb. Pedig egészen jól indul: Korda Gyuri bácsi ellop egy motorcsónakot, és megvízisíelteti Klárika nénit. Remek ötlet...És, innen egy olyan jól félórára felejtsük is el a remek ötleteket, merthogy azokból egy darab nem jutott a film első harmadába. Jó, láthattuk pár másodpercre Vajna Timi meztelen combjait, de lássuk be: egymilliárdért megnézhetnénk mondjuk Jennifer Lopezét, és az azért mégis más. Ráadásul arra a combra nem kellene odaképzelnünk Andy Vajna tenyerét...A sztori amúgy annyira gagyi, hogy ha én lennék az író, és a forgatókönyvíró, egy gyűrött ezresnél többet nem mernék elkérni érte. Van az öreg rocker (Nagy Feró), akinek a szemétláda tőkés (Stohl András) el akarja venni a csónakházát, hogy zenés-táncos kocsmát építsen a helyén. (Az öreg ugyanis négymilliós tartozást halmozott fel, amit nem tud visszafizetni.) De megjön az öreg rocker unokája (Szabó Kimmel Tamás), és elhatározza, hogy nem hagyja kisemmizni a papit.Összegyűjt annyit, amennyivel az tartozik, és akkor minden fasza lesz, gondolja. Ennek érdekében a lerobbant csónakházban kocsmát rendez be, abban bízva, hogy olyan négynapi bevételből meglesz a négymilliós tartozás.Na, most a forgatókönyvíró vélhetően életében nem vezetett még vendéglátót, különben nem hinné, hogy napi egymilla tiszta bevétel megmarad. Ráadásul azt találta ki a derék firkász, hogy az unoka összehívja a barátokat, akik ingyen felújítják (egy nap alatt) a csónakházat, majd munkásokból vendégekké változnak, és miután ingyen melóztak, isznak annyit, amennyiből kijön a napi egymillió profit. Így segítve az öreg rockernak, aki amúgy szemmel láthatóan szarik arra, hogy megmarad-e a csónakház, vagy sem. A dolog kissé hajaz a Forró rágógumi egyik részére, amelyben a három főszereplő összetöri egyikük apjának kocsiját, ezért egy lerobbant épületet felújítanak azzal a céllal, hogy ott zenés kocsmát nyissanak, s a bevételből felújítsák az összetört kocsit.Nem mellesleg, nem ez az egyetlen Schmittizmus a filmben. (Gyengébbek, és rövid emlékezetűek kedvéért: Schmitt Pál nem saját maga találta ki, saját szakdolgozatának egyes részeit.) A film első félórája annyira Grease, hogy annál jobban már nem is lehetne. Persze az írók alaposan átformálták az eredeti történetet. Itt például nem autók, hanem motorcsónakok versenyeznek, a híres John Travolta - Olivia Newton-John duetett pedig (Nyári románc) nem eléneklik, hanem prózában mondják el. Lehet, hogy viccesnek szánták, de csak szánalmas lett. Érdekes látni Nagy Ferót is abban a bőrzekében, amiben 1983-ban, az István a királyban szerepelt.A film baromi gyenge sztorija amúgy érthető, hiszen a Pappa Pia sem több a Mamma Mianál, dialógusokkal összefűzött klipek sorozata csak. A különbség annyi, hogy azokat legalább kitalálták, és leforgatták. Itt viszont minden koreográfia nélkül vonaglanak a népek, a gyengén előadott dalokra. Azt sejtettem, hogy Vajna zenés filmjében legalább egy Ákos dal elénekelnek majd, de azt nem hittem volna, hogy ennyire rosszul. Az induljon a banzájt nagyjából olyan érzéssel adta elő a művész úr, ahogyan mi toltuk annak idején május elsején a Lenin dalt. Kétségkívül ez volt a film mélypontja.Még az a szerencse, hogy egészen közel volt ez a nóta Máté Péter Zene nélkül mit érek én című klasszikusához, amelyet Szabó Kimmel énekelt parádésan. Ezen a ponton mintha a film is megérkezett volna az ének mellé, végre láttunk egy leforgatott, és megvágott klipet. Ráadásul innentől egy darabig a történetben is volt némi ötlet, egy félóráig azt éreztem, hogy érdemes volt megvenni a jegyet. Nem mellesleg volt egy katartikus pillanat is, amikor Nagy Feró elénekelhette, hogy az úton menj tovább. Ha itt vége a filmnek, akkor egészen jó szájízzel jöttem volna ki a moziból. De nem, jönni kellett az amerikai álomnak, a rossz (Stohl) elnyerte méltó büntetését, a jó üdvözült, halleluja... Hányjunk egy kicsit.Pár szó a színészi játékról. Szabó Kimmel sokkal többre hivatott színész, de most ez jutott neki. Végülis ő is a pénzből él, nem játszhatja mindig a Bagoly és cicát. Nagy Feró nem színész. Ez van, de legalább hallhattam újra a rock'n'roll nyomozót, eszem-faszom megáll. Stohl nagyon jó, de neki ez a szerep még csak nem is ujjgyakorlat, annál is kevesebb. Néha az jutott eszembe, hogy nem Hugh Grant magyar hangját, hanem magát Hugh Grantet látjuk. A női főszereplő Ostorházi Bernadettnek szép, hosszú combjai vannak, másra nem nagyon emlékszem a játékából. Reviczky Gábor hozza a szokásos hülyegyerek stílust, néha azt hiszem, hogy ez a valódi énje. A tehetségkutatóban feltűnt (majd eltűnt) Kováts Vera kimondottan aranyos, a többiek vagy nem színészek, vagy nincs szerepük.Szóval erre adtunk egymilliárdot, és még az is lehet, hogy nem hiába. A mozi terem ugyanis majdnem tele volt. Egyébként én is azt gondolom, hogy kell pénzt adni az ilyen limonádékra. Mondjuk évente két-három ilyenre, 100-100 milliót. És nem egyre, egy milliárdot. Szabó Kimmelnek ez volt a második főszerepe zenés filmben a Made in Hungária után. (Azóta amúgy sokat öregedett, de erről nem ő tehet, hanem a biológia.) Szerintem annak a filmnek az alkotói közel nem kaptak egymilliárdot, és mégis sokkal, de sokkal jobb volt. Pedig még Vajna Timi sem segített nekik a castingolásban...