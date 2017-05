Vajna Tímea: hiányzol, Andy!

Forrás: Star

Bármi is legyen az igazság, Vajna Tímea nagyon jól érzi magát a tengerentúlon, közösségi oldalán ugyanis minden nap láthatjuk, mivel tölti "magányos" hétköznapjait - írja a Star magazin.A filmügyi kormánybiztos már hetekkel ezelőtt elárulta: boldogtalan a szerelme nélkül.- Nagyon hiányzik Timi, meg a két macska, de mi megvagyunk egyedül is. Annyi dolgom van, hogy éjjel-nappal dolgozom, a hiányra csak mikor lefekszem, van időm - árulta el egy hírportálnak Andy, aki természetesen sokszor beszél telefonon a feleségével, és amiben tudják, segítik egymást.Egy biztos, Vajna számára most az a legfontosabb, hogy asszonya perfektül megtanuljon angolul, és úgy hírlik: abban is támogatja, hogy elsajátítsa a színészmesterséget.Timi és Andy hónapokig nem látják egymást, a dolgos mindennapok ellenére azonban már az üzletasszony is érzi férje hiányát. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, mint az Instagram-oldalán megosztott új bejegyzése, melyhez igazi segélykiáltást csatolt: "Hiányzol, Andy!"