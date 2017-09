Vajon Németh Szilárd tudja, hogy a rémhírterjesztés bűncselekmény?

Két helyen is avattak vitézeket a hétvégén

"Újabb zavargásokra készülnek a Soros-hálózat tagjai októbertől, mondta el a PestiSrácok.hu-nak egy, az eddigi demonstrációkban aktív szerepet vállaló bizalmi ember. A nemzetközi szélsőbalos szervezetek segítségére is számítanak, illetve október 16-án várhatóan Magyarországra érkezik Joe Corre, aki a rendőrök provokálásában számít tapasztalt szakembernek. Hozzáteszik azt is, amennyiben Joe Corre valóban Budapestre látogat, az nem sok jóval kecsegtet a békés lakosok számára."

Szerző: Jász Zoltán

Ennyi kamu álhírt, amennyit az alelnök úr terjeszt, még az oroszok sem gyártottak az amerikai elnökválasztási kampányban.A hírek hallatán mindig azon gondolkodtam: vajon ennyire kreatív gondolkodással ajándékozta meg a Teremtő, vagy ő is csak a Habony-féle hazugsággyár áldozata? Hallottuk már tőle, hogy Soros György hívta össze a Nemzetbiztonsági Bizottságot, és azt is, hogy Gulyás Márton, Vágó Gábor és Schilling Árpád szervezik az őszi zavargásokat. Mindezt titkosszolgálati információkra hivatkozva.És most itt a legújabb kamuhír. Idézet jön Németh Szilárd közösségi oldaláról:Ugye értitek?! A parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes alelnöke, a Pesti Srácoknak állítólag nyilatkozó, névtelen forrásra hivatkozva írta ki nyilvánosan közösségi oldalára, hogy nemzetközi szélsőbalos szervezetek jönnek októbertől tüntetni Magyarországra!!!Halkan jegyzem meg: A rémhírterjesztés a köznyugalom elleni bűncselekmények csoportjába tartozó bűncselekmény.Aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt - vagy való tényt oly módon elferdítve - állít vagy híresztel, amely alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.