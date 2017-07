Valakik 7-8 milliárdot kaszáltak az Erzsébet-utalványokból

Forrás: Magyar Nemzet - Sztárklikk

Egy korábbi bírósági ítélet alapján az utalványforgalmazó cég rendre arra hivatkozott, hogy pénzügyei - a hivatalos beszámolókon túl - nem számítanak publikus adatnak. A Magyar Nemzet emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordult, amely eljárásában megállapította, hogy a cég igenis közfeladatot ellátó szervnek minősül.Az Erzsébet-utalványokból származó pénz tehát nem veszítette el teljesen közpénz jellegét, a későbbi adatkéréseinkre mégis azt a választ kapták, hogy nem kötelesek adatot szolgáltatni.Pedig, úgy tűnik, lenne miről beszélni, hiszen a lap számításai szerint az elmúlt esztendőkben keletkezett évi több mint 10 milliárdos bevételből a forgalmazó csak 2-3 milliárdot csurgat vissza az alapítványnak, 7-8 milliárd forint sorsáról így nem tudni.A rászorulók üdültetésén kívül biztosan költ másra is a cég, erre utal legalábbis, hogy a hirdetéseken kívül a késő esténként az Echo TV-n és az ATV-n sugárzott, belföldi turizmust népszerűsítő Hazahúzó című műsorra is jutott pénz.A korábbi közbeszerzésekből egyébként az is kiderül, hogy más cégek is jól jártak az Erzsébet-programmal, így például a táborok őrzéséért egy olyan konzorcium felelt, amelyben benne volt a Pajzs 07 Kft. is.Ez a vállalat Pintér Sándor belügyminiszter korábbi cégének, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-nek a tulajdonában van.