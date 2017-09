Valami nagyon furcsa történt a szociknál

Szerző: Jász Zoltán

Még pontosan nem lehet látni, hogy minek a következménye, de egyre jobban megmutatkoznak az egyéni képességek és teljesítmények, és olyan mintha elkezdték volna rendezni a soraikat. Egyre több felületen (tv és rádióműsorban, vagy akár az online újságokban) találkozom olyan MSZP-s megnyilvánulásokkal, amelyek kellemes csalódást okoznak.A teljesség igénye nélkül kiemelnék párat: Volt egy Harangozó Tamás és Vujity Tvrtko vita az ATV-n, amelyben az ifjú képviselő higgadtan és tökéletesen érvelve reagálta le a meglepően agresszív műsorvezető támadásait. De megemlíthetném Hiller István Klubrádiós nyilatkozatát is, aki olyan közérthetően és jól összefoglalva tájékoztatta a hallgatóságot a szocialisták oktatásról kialakított álláspontjáról, hogy a hallgató szinte azonnal berajzolná a szavazólapra a két egymást metsző vonalat a neve mellé. (Életemben először örültem, hogy dugó volt a Hungária körúton, mert így legalább volt időm és lehetőségem végighallgatni a teljes interjút.)De meg kell említenem Bangónét is, aki tűzről pattant menyecskeként egyszer a teljes Fidesz vezérkart "zavarja ki a hálószobájából", másszor megható videóban beszél a gyermekvállalás nehézségeiről.Nemrég láthattam Molnár Zsoltot egy biztonságpolitikai konferencián precízen érvelni, de kezembe akadt Tóth Bertalannak egy Sherlock Holmes-t megszégyenítő nyomozati munkájának eredményeiről szóló cikk is.Kezdek kicsit zavarba jönni, hiszen az elmúlt hónapokban szinte csak negatív cikkeket tudtam írni az MSZP-ről, most meg szinte verbális pettingbe kezdtem a teljes elnökséggel a Sztárklikk hasábjain, de semmi baj, majd álnéven írok magamnak egy kommentet a cikk alá - amiben szocibérencnek titulálom magam -, hogy kicsit megnyugodjon a lelkem.Ezt követően persze egy másik álnéven viszont vitába szállok az előző álnéven írottakkal, hogy legalább Korózs Lajos nem lett volna szabad kifelejtenem a cikkből, hiszen az elmúlt hetekben többször tényekkel alátámasztva leplezte le Rétvári Bence hazugságait...