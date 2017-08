Válaszolt Aida El-Seaghi a Magyar Idők hazug vádjaira

- Beszélt ön a Magyar Idők újságírójával, látta az önről szóló cikket?

Szerző: Lang Alex

Az, hogy bűn rossz maga a cikk, az egy dolog, hiszen elvileg az újságírást meg lehet tanulni. Az már sokkal nagyobb gond, hogy egy olyan nőt igyekeznek besározni, aki eddig csak adott ennek az országnak. Egy olyan civil homlokára próbálnak célkeresztet rajzolni, aki bár jemeni származású, de itt él, itt dolgozik, adózik és segít. Véleményem szerint ez mindennél aljasabb cselekedet. Tette ezt úgy a Magyar Idők szerkesztője, hogy Aida nem járult hozzá a cikk leközléséhez, nevének nyilvános szerepeltetéséhez.Aida El-Seaghi interjút adott a Sztárklikknek:- Nem láttam a cikket publikáció előtt, nem ismertem a tartalmát, engem csak arról kérdezett messengeren a Magyar Idők újságírója, Nagy Áron, hogy mit tudok arról, hogy Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH) 10 ember embert kirúgott a tolmácsok közül.- Nem.- Igen.- Azért, mert családom van, és nem akarom őket is kitenni hazug támadásnak!- Megalázottnak, megtiportnak érzem magam. Soha nem akartam rivaldafénybe kerülni, éppen ezért az év önkéntese díjat sem akartam elfogadni. Számomra nem szokatlan segíteni másokon, rászorulókon, ezt tettem 2015 előtt, és az óta is.- Eddig nem beszéltem róla, mert én is igyekeztem nem tudomást venni azokról a hatásokról, amelyek érnek, de elmondom, hogy igenis érezhető a hatása. 2015 előtt soha nem okozott gondot a származásom, a bőröm színe, de az óta boltban, hivatalokban, az utcán is már megkaptam, hogy menjek haza, ahonnét jöttem, ami lehetetlen, mivel itt születtem.- Egyedül nevelem a gyerekeimet, akiket főleg 2015-ben ért támadás a származásuk miatt, nem is értették, hiszen ők is itt születtek, ők is magyar állampolgárok.- Jemenben jelenleg háború dúl, még ha akarnék, oda sem tudnék menni, de én magyar vagyok, miért kellene elmennem?- Az egész! Jelenleg, hivatalosan a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnak tolmácsolok alkalmanként, felajánlottam a segítségemet, és elfogadták, de azt feltételezni rólam, a munkámról, hogy "visszaéltem a helyzetemmel", azt visszautasítom a leghatározottabban!- A birtokomban van az a messenger beszélgetés, amit a Magyar Idők újságírójával folytattam, ahol nem járulok hozzá a beszélgetés, de a nevem felhasználásához sem. Így a cikkben közölt hazug állítások, a nevemet ért méltatlan támadás okán, valószínűleg ügyvédhez fordulok, amennyiben ez a mindennapi munkámra, valamint a családom életére kihatással lesz.Erre mondják azt, hogy no, comment.Ezt az interjút az interjú alany látta és közlésébe beleegyezett!