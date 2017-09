Váratlan fordulat a Czeglédy-ügyben

Szerző: Márkus

Ahogy a Sztárklikk először megírta, kihallgatását és poligráf, vagy más néven hazugságvizsgáló alkalmazását kérte saját magával szemben az előzetes letartóztatásban lévő dr. Czeglédy Csaba ügyvéd, szombathelyi önkormányzati képviselő.Lapunk úgy tudja, hogy az indítványt közel egy hónap alatt a nyomozó hatóság válaszra sem méltatta, emiatt dr. Hankó Faragó Miklós, Czeglédy jogi képviselője panasszal élt az ügyészség felé.A Sztárklikk múlt heti cikke után váratlan fordulatot vett az előzetesben ülő politikus ügye. A nyomozó hatóság arról értesítette Czeglédy ügyvédjét, hogy védencét hétfőn kihallgatja. A Zoom.hu információi szerint ez megtörtént.Ahogy a hírportál beszámol róla, kihallgatásán Czeglédy kategorikusan visszautasította a gyanúsításban megfogalmazott állításokat, például, hogy az érdekeltségébe tartozó Humán Operátor Kft.-n keresztül azért szervezet hálózatot cégekből és iskolaszövetkezetekből, hogy egy olyan számlázási láncolatot alakítson ki, amelynek a segítségével kibújhat az áfa- és járulékfizetési kötelezettség alól. Azt is tagadta, hogy bűnszervezetet hozott volna létre.Czeglédy szerint, "sem a nyomozóhatóság, sem az ügyészség nincs tisztában a munkaerő kölcsönzés, a munkaerő közvetítés, illetőleg az iskolaszövetkezetek tagjainak foglalkoztatása közti különbségekkel.Védőjének tájékoztatása szerint többször is felhívta kihallgatói figyelmét, hogy folyamatos munkaügyi- és NAV ellenőrzés mellett végezték a tevékenységüket, de egyetlen esetben sem kifogásolták a hatóságok a foglalkoztatások módját, pedig kifogás esetén jogukban állt volna a munkaerő közvetítést átminősíteni munkaerő kölcsönzéssé, vagy fordítva. De ilyesmi nem történt.Czeglédy szerint megbízóik kifejezetten diákokat akartak foglalkoztatni, és elsősorban iskolaszövetkezeti tagokat. Ugyanis a munkáltatónak és a diákoknak is ez a legkedvezőbb foglalkoztatási forma.A gyanúsításban megfogalmazott céghálózatról szólva Czeglédy azt hangsúlyozta hogy a nagy cégek munkaerő igénye sokszor azt jelentette, hogy egyidejűleg 5-8 ezer diák ügyeit kellett intézni. Ilyen létszámú diák toborzása, adminisztrációja, a jelenléti ívek vezetése tette szükségessé, hogy a Humán Operátor alvállalkozókat vegyen igénybe, ami megszokott a gazdasági életben.Czeglédy emlékeztette a nyomozókat arra, hogy korábban a NAV vizsgálta a Humán Operátor és alvállalkozóinak a gazdálkodását, azokat az éveket is, amelyekben a gyanúsítás szerint költségvetési csalást követtek el. Mindent rendben találtak. Azaz az adóhatóság szerint nem állítottak ki fiktív számlákat, és a cégek mind valós tevékenységet végeztek, nemcsak papírokat gyártottak az adóelkerüléshez.Az ügy összetettsége miatt a kihallgatást nem sikerült befejezni, de a tervek szerint csak októberben folytatják.Ez utóbbi miatt sokan úgy gondolják, hogy a hétfői kihallgatás a Habony-propaganda elterelő hadművelete, mivel a holnapi szombathelyi közgyűlésen Mécs Imre, 56-os elítélt, volt országgyűlési képviselő és dr. Szendrő Németh Tamás ügyvéd, ellenzéki aktivista fel akar szólalni az előzetesben lévő baloldali városi képviselő, frakcióvezető mellett. A civil megmozdulás egyik oka éppen az volt, hogy Czeglédy Csabát három hónapja tartják fogva, de még ki sem hallgatták.