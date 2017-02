Varga szerint emelkedő pályán van a magyar gazdaság

Forrás: Sztárklikk/MTI

A miniszter kiemelte: a JCRA döntésével pozitív képet adott Magyarországról.A hitelminősítő jelentésében kedvezően értékelte a tavalyi jó gazdasági teljesítményt, a kormány fegyelmezett költségvetési politikáját, a folyamatosan csökkenő államháztartási hiányt, valamint a kormánynak a szociális partnerekkel aláírt hat éves adócsökkentési és béremelési megállapodását is - mondta a miniszter.Mindez pedig azt jelenti, hogy 2017-ben és 2018-ban is lendületesebb, erőteljesebb gazdasági növekedés alakulhat ki, tette hozzá.Közölte: "2017 és 2018 szintén olyan kilátásokkal teli két év lehet, ahol a hitelminősítők mellett a külföldi befektetők is úgy ítélhetik meg, hogy Magyarországon érdemes beruházni, érdemes befektetni".A miniszter felidézte, hogy a JCRA szakemberi január végén Magyarországra látogattak. A tárgyalásokon a kormány és a japán hitelminősítő munkatársai egyeztettek az adópolitika változásairól: a társasági adó és az alapvető élelmiszerek (tej, tojás, baromfihús) általános forgalmi adójának csökkentéséről, valamint a tavaly megkötött bérmegállapodás révén életbe lépő munkáltatói járulékcsökkentésről.A változások révén a kormány lehetőséget lát arra, hogy "ne csak a fogyasztás növekedjen a keresetek emelkedésével, hanem a közterhek csökkentésével párhuzamosan befektető barátabb és befektető koncentráltabb, munkahelyteremtő gazdaságpolitika valósuljon meg"- hangsúlyozta a miniszter.A japán hitelminősítő döntése vélhetően hozzájárul majd ahhoz, hogy idén a többi hitelminősítő intézet is fokozatosan egyre jobb és jobb kategóriába minősítse Magyarországot - mondta a miniszter.Az NGM az MTI-nek eljuttatott közleményében kiemelte: a japán hitelminősítő lépése is mutatja, hogy Magyarország erősödik, a gazdaság teljesítményét külföldön is elismerik.A JCRA elsősorban a japán befektetők számára készít hitelminősítéseket és elemzéseket. A felminősítés így elsősorban Magyarország jenben denominált kibocsátásai miatt fontos.