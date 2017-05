Vasárnap dől el Havas Henrik sorsa

Nem sajnálja a pénzt magától a fideszes polgármester

Nagy Gábor Tamás, az I. kerület fideszes polgármestere két hivatali autót is vásároltatott magának az önkormányzattal - értesült a Magyar Nemzet.

A kerületvezetőnek 2014-ben egy Nissan Leaf típusú elektromos autót szerzett be a Budavári Önkormányzat, egy évvel később pedig egy hibrid meghajtású Lexust is vásároltak neki személyes használatra. Érdekes adalék, hogy éppen a budavári polgármester kezdeményezésére vezették be 2015 végén a környezetkímélő gépkocsik ingyenes parkolását Budapes...