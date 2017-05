Vasárnap még Felcsúton is tüntetnek

Felcsúton is lesz tüntetés

Gyöngyösön, Veszprémben, Békéscsabán, Debrecenben, Nagykátán, Kaposváron, Sopronban, Pécsen és Hódmezővásárhelyen is lesznek tüntetések a hétvégén.A szervezők elmondása szerint ezekben a városokban jelezték, hogy csatlakoznak ahhoz a megmozduláshoz, amelyet a CEU melletti korábbi tüntetések szervezői jelentettek be vasárnapra.A Nem adjuk a jövőnk, itt maradunk! nevű demonstrációsorozat budapesti rendezvénye a Műegyetem rakparton indul el, ahonnan a Kossuth térre vonulnak át a résztvevők. A Facebookon meghirdetett eseményéhez eddig körülbelül tizenkétezren csatlakoztak, a tüntetéssel a lex CEU, a civiltörvény, az EU-ellenes kampány, "a szabad média maradéka elleni háború" és a reklámadó ellen tiltakoznak.Szombaton Felcsúton tüntet a Magyar Korrupcióellenes Szövetség Egyesület. Az esemény célja a Nemzeti Választási Iroda által nemrég átengedett korrupcióellenes népszavazási kezdeményezés bemutatása. A kezdeményezést Vágó Gábor volt LMP-s képviselő nyújtotta be, célja az, hogy kitolják a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét. A javaslat támogatására Vágóék aláírásgyűjtést indítanak, és ha összegyűlik kétszázezer aláírás, országos népszavazást kell kiírni a kérdésről.