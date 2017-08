Védjen meg téged a Kósa Lajos

Forrás: Népszava

Szerző: Németh Péter

Történt pedig, hogy a miniszterelnök-helyettesi ranggal is rendelkező KDNP-elnök, a Hír Tv-nek nyilatkozva próbált megfelelő magyarázatot találni arra, miért is tartja "kapitális marhaságnak", hogy csak az adót fizetőknek jár szavazati jog.Mindezt annak kapcsán fejtette ki, hogy a Publicus Intézet felmérése alapján az emberek nagy többsége elfogadhatatlannak tartja, hogy a határon túl élő magyarok a - helyeselt - állampolgári jog mellé szavazati jogot is kaptak, megítélésük szerint hibás, mert ők Magyarországon nem fizetnek adót, nem részesei a költségvetés "áldásainak", szavazatukkal, amelynek megszerzéséért oly sok (köz)pénzt áldoz a Fidesz, jelentős mértékben befolyásolhatják az itthoni országgyűlési választások eredményeit.Semjén, a kereszténydemokrata, a kapitális marhaságra vonatkozó megállapítását ekképp okadatolta: Magyarországon is vannak népcsoportok, amelyek nem fizetnek adót, és micsoda botrány lenne belőle, ha elvennék tőlük a választói jogot. Alanyunk feltehetően érezte, hogy a mondatban valami nincs rendben, ezért a népcsoportot kiegészítette csoportra. Nem korrigálta, kiegészítette.Semjén fejében, a választó joggal kapcsolatban, nyilván a cigányok jelentek meg, mint népcsoport, és hogy lássuk humanitását, kijelentette: tőlük, mint nem adófizetőktől, illetlen dolog lenne megvonni a szavazás lehetőségét. De: akárhonnan nézem is, a miniszterelnök-helyettes, felteszem sokak megelégedésére, színtisztán cigányozott egyet.És akkor jött Kósa Lajos. Említettük már nyelvi virtuozitását, logikus érveit, kristálytiszta logikáját. (Valószínűleg ezen tulajdonságai alapján delegálta őt Orbán Viktor a frakcióvezetői pozícióba.) Kósa, megcáfolva főnöke korábbi kijelentését, miszerint a politikailag korrekt (pc) világnak vége, a dolgokat ki kell mondani, mégiscsak belekényszerült Semjén értelmezésébe.Mert bármennyire is szakított az orbáni rendszer a pc-vel, azért cigányozni, ha hasznos is, mégsem illik. Ezért lépett sorompóba a frakcióvezető és tárta fel a semjéni szavak lényegét.Vagyis: a miniszterelnök-helyettes nem népcsoportról beszélt, állította, még ha el is hagyta a száját ez a szó, hanem azokról a csoportokról, amelyek nem fizetnek adót. Például - így Kósa - a háztartásbeliekről, vagy az egyetemistákról. Ismerjük el: Kósa a lényegnél - hadd ne mondjam: a tökénél - ragadta meg a problémát; hát ki ne hallott volna a háztartásbeliek nagy csoportjáról, hiszen oly sokat beszéltünk, vitatkoztunk már róluk; vajon mi történjen, milyen jogokat biztosítsunk ennek a markáns társadalmi rétegnek.Különösen akkor, ha ezek a háztartásbeliek történetesen cigányok.