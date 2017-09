Véget ért Ruttner György karrierje, kizárták az ügyvédi kamarából

Forrás: Magyar Nemzet

Ruttner tizennégy évvel ezelőtt egy idős ügyfele megbízásából külföldi örökséget hajtott be. Az örökség első részletét el is juttatta a jogosulthoz, a második részlet viszont már az ügyvédnél maradt. A jogász azt állítja, azért nem fizette ki az érintettnek a jussát, mert a kanadai pénzintézettől érkezett banki csekk címzettje az irodája volt, és semmi nem utalt arra, hogy az összeget ügyfelének küldték. Elmondása szerint azt gondolta, a pénz munkadíj gyanánt érkezett, őt illeti. Magyar Nemzet úgy tudja, később az ügyfél lánya jött rá, hogy hol van az örökség hiányzó része, megkereste Ruttnert, illetve panaszt tett a Budapesti Ügyvédi Kamaránál (BÜK), amely meg is indította a fegyelmi eljárást. Az ismert jogász ekkor kifizette a szóban forgó összeget a jogosultnak.A kamara fegyelmi bizottsága szerint az ügyvédnek letétként kellett volna kezelnie a beérkezett összeget, így vétség miatt felfüggesztett kizárást szabtak ki. Csakhogy Réti László, a BÜK elnöke fellebbezett saját fegyelmi bizottságuk döntése ellen, mondván ha tényleg ilyen súlyos kihágás történt, annak - az ügyvédség társadalmi megítélésének védelmében - csak végrehajtandó kizárás lehet a következménye. Másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamara fegyelmi bizottsága járt el, amely egyetértett a legsúlyosabb szankció szükségességével.Ruttner a döntést a közigazgatási bíróságon támadta meg, de az a MÜK-nek adott igazat. Ekkor kérte a Kúria felülvizsgálati eljárását, ami szerdán szintén a kamara javára döntött, fenntartva a közigazgatási bírósági ítélet hatályát. A Kúria eljáró tanácsát vezető Sperka Kálmán ugyanakkor hozzátette, azt nem állt módjukban vizsgálni, hogy a kizárás arányos szankció volt-e, csak azt tudják megerősíteni, hogy a közigazgatási bírósági döntés jogszerű volt.Mivel kamarai tagság hiányában ügyvédi tevékenységet végezni tilos - sőt, bűncselekmény -, a szerdai döntés azt jelenti, hogy Ruttner György karrierje véget ért.Az ügyvéd több ismert embert is képviselt pályafutása során, a legismertebb ilyen ügye talán Stohl András ittasan okozott közúti balesetének büntetőeljárása volt. Az impozáns birtokon élő jogász később devizahitele miatt pénzügyi válságba és uzsorások hálójába keveredett.