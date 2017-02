Végleg megszűnik a Heti Hetes

Soros pénzéből a migránspárti erőket támogatják

A Fidesz kommunikációs igazgatójának közleménye szerint az Amnesty International "egyike azoknak a migránspárti ügynökszervezeteknek, amelyek Soros György pénzéből működnek és a migránspárti erőket szolgálják", nem először támadva a magyar bevándorláspolitikát.

Az AI támadása "most is borítékolható volt, miután a magyar parlament napirendre vette a jogi határzár további megerősítését" - írta Hidvéghi Balázs. Hozzátette: a migránsok őrizetbe vételéről szóló törvényjavaslatot "akkor is támogatni fogjuk, ha szembe kell néznünk külföldi pénzekkel kitömött nemzetközi szervezetek felerősödő aktivitásával, ame...