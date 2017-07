Végrehajtási eljárás az Origo ellen

Az, hogy a Fidesz lakájmédiája folyamatosan hazudozik a Jobbikról és politikusairól, amiért tucatjával veszítik el a sajtópereiket, már szinte nem is számít "szenzációnak". Azonban az utóbbi időben már a törvények betartása sem érdekli őket, még a jogerős bírósági ítéletek sem számítanak nekik, és nem teljesítik a helyreigazítási kötelezettségeiket sem. Ebben egyébként élen jár a gyér olvasótáborral rendelkező, közpénzen eltartott Magyar Idők és a Ripost nevű termék.



Ezért indított most Vona Gábor a róla valótlanságokat terjesztő, és emiatt a bíróságon elbukó Origo kiadója ellen végrehajtási eljárást, amelyet a cégbíróság a cégjegyzékbe is bejegyzett már.



A Jobbik még az ősszel törvénymódosítási javaslattal fog élni annak érdekében, hogy megakadályozza a fideszes hazugsággyárakat ezen tevékenységükben, milliós pénzbírság kiszabását is lehetővé téve a törvényeket be nem tartókkal szemben.

Forrás: MTI-OS

- írja közleményében a Jobbik.