Veiszer Alinda az újságíró szakma elkurvulásáról

Forrás: magyarnarancs.hu

A műsorvezető évekig dolgozott a köztévénél, ahonnan távozása viharosra sikeredett, fegyelmi eljárást is indítottak ellene kétszer, melyről a következőket mondta:"Nyilván igazságtalannak tartom a mai napig, ahogy bántak velem, de látom, hogy mi folyik ott, és úgy érzem, nem toltak ki velem. A múltkor volt egy nagyon nehéz helyzet, amikor szembe jött velem a közmédia akkori vezetője, aki többször a szemembe hazudott annak idején. Bevallom, hogy ez azért megrázott, és visszahozott emlékeket. Borzasztó, hogy ez az egész megtörtént, de hasznos tapasztalat is volt, mert az emberi gonoszság különböző mélységeiről kaptam egy jó nagy leckét. Ez megedzett és sokat csiszolt a naivitásomon, azt is mondhatnám, hogy konkrétan elvette."Kisebb kihagyás után folytatta pályafutását a Simicska Lajos érdekeltségi körébe tartozó HírTV-nél. "Olyan feltételekkel jöttem ide, hogy azokkal dolgozom, akiket én hozok, akikben megbízom, és hogy azokat hívom meg a műsoromba, akiket szeretnék. Ez így is működik a mai napig, persze néha van olyan kérdés, hogy esetleg meghívnék-e X,Y konkrét személyt, én pedig erre azt mondhatom, hogy nem. Amíg ezt büntetlenül megtehetem, addig minden oké."A magyar sajtó helyzetét katasztrofálisnak tartja:"Én azt gondolom erről, hogy a szakmai tisztesség a legfontosabb. És ez még a határozott értékrenddel is könnyen összeegyeztethető volna. Az utóbbi időben létrehozott propagandatermékek esetében ez már azonban nem mondható el. Még mindig nem akarok ítélkezni, de egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy lehet olyan tartalmakat előállítani napi szinten, amelyek nyilvánvalóan nem a tájékoztatás, hanem a félretájékoztatás szellemében születnek. Hacsak nem azzal a rettenetes cinizmussal, amit egy magas beosztású, médiában dolgozó embertől hallottam: 'Engem nem érdekel a sajtó szabadsága, ez ma már nem topik."