Véres küzdelmet vívtak Szank környékén

Forrás: baon.hu

A tatárjárás barbárságainak nyomait már korábban is megtalálták a község határában. 2010-ben egy Árpád-kori házban legalább 34 ember, 17 gyerek és 17 nő maradványaira lelt Sz. Wilhelm Gábor kecskeméti régész. A kiemelkedő kincsleletet, aranygyűrűket és aranypártát, hegyikristályt és egyéb ezüstértékeket is elrejtő személyek szintén ezen események során lelték halálukat, mikor rájuk gyújtották a házat a kegyetlen ázsiai hordák - írja a baon.hu A település határában - a leendő Kiskun-emlékhely területén -, jelenleg is ásatások zajlanak. A község 350 millió forintot nyert az emlékhely létrehozására, melynek 4,5 hektáros területén tanulmányozni is lehet majd az elődök történetét.Jelenleg egy kettős körárokrendszer feltárását végzik. A védelmi céllal épült rendszert úgy tűnik, már nem bírták befejezni az ott menedéket keresők, és az eddig megtalált leletek bizonyítják, véres csatározások zajlottak ezen a területen.