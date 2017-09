Veszélyes mérgezésre figyelmeztetnek a mentők

Forrás: InfoRádió / Sztárklikk

A hányással, hasi görcsökkel járó tünetek egy ismerős által szedett, ellenőrizetlen gombából készült étel elfogyasztása után jelentkeztek.A gomba finom és egészséges táplálék lehet, de ha elmulasztjuk a szükséges óvintézkedéseket, könnyen válhatunk gombamérgezés áldozatává is. A hűvös, csapadékos ősz fokozottan kedvez a gombák fejlődésének.A mentők arra figyelmeztetnek, hogy a kirándulók, erdőjárók az összegyűjtött gombát minden esetben vizsgáltassák be ehhez értő szakemberekkel, még akkor is, ha gyakorlottnak érzik magunkat a gombák felismerésében.