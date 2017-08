Veszélyes szúnyogok jelentek meg Magyarországon

Forrás: Vasárnap Reggel

A Vasárnap Reggel cikke szerint a koreai szúnyogot Európában először Belgiumban fogták be 2008-ban, 2011-ben Olaszországban, 2015-ben Németországban, és tavaly már Magyarországon is találtak belőle. A feltételezések szerint külföldi gumiabroncsokban érkeztek a peték Európába. A klímaváltozás miatt pedig ezek a szúnyogok életben tudtak maradni, sőt szaporodóképesek is."Az mindenkit meglepett, hogy nemcsak áttételek, de ilyen ütemben szaporodnak is - mondta a lapnak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa. Ez nemcsak nálunk probléma, Európában is egyre nagyobb gond, ezért a kutatásokat komoly nemzetközi figyelem kíséri".Nem ez volt az első ilyen szúnyogfaj sem Magyarországon, se Európában. Az ázsiai bozótszúnyog is ilyen, és a sokkal veszélyesebb tigrisszúnyogból is találtak már hazánkban.Az új fajok megjelenésében az is kellemetlen, hogy nem csak éjszaka, hanem fényes nappal is csípnek. Ráadásul nagyon kedvelik az emberi vért. Magyarországon 53 szúnyogfaj él, de csak körülbelül tíz ártalmas és csak a nőstények szívnak vért.