Vidnyánszky a Nemzeti élén akar maradni

Forrás: Heti Válasz

Rendezni fog Silviu Purcărete (Cseresznyéskert), Bozsik Yvette (Pogánytánc), Zsótér Sándor (A gömbfejűek és a csúcsfejűek), Csiszár Imre (Az ügynök halála), Kiss Csaba (Házasság Palermóban), Dér András (Szent szörnyetegek), Sardar Tagirovsky (Figaro házassága) és ifj. Vidnyánszky Attila (Woyzeck) is. Vidnyánszky Attila az Egri csillagokat, az Úri murit és a Bánk bánt viszi színre.Ez utóbbiban, mely egyúttal az évad első bemutatója Udvaros Dorottya játssza Gertrudist - írja a Válasz.hu . A színésznő úgy fogalmazott a keddi évadbemutató sajtótájékoztatón, a próbáknak ezen szakaszában még a szerepek megfejtése zajlik. "Gertrudis nem egyszerűen megrajzolt figura, és nagy feladat is, hiszen édesanyám Dévay Camilla Kecskeméten játszotta nagy sikerrel a királynét."Vidnyánszky Attila megjegyezte, hogy bár tizenegy előadással készül a következő évadra, nagyon örül, hogy Szász János is elfogadta a felkérését, és a jövőben ő is rendez majd a Nemzeti Színházban, ahogy Viktor Rizsakov is.A Nemzeti igazgatója ugyanakkor hozzátette, hogy miután 2017 decemberében lesz a színház vezetői székére a pályáztatás, ezért tovább nem tervezte a következő évadot, de azt leszögezte, hogy indulni fog újra a vezérigazgatói székért.