Vigyázat! Hőhullám hazánk felett

Forrás: MTI-Sztárklikk

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint értesítették a megyei kormánymegbízottakat a hőségriadóról, kérve, hogy tájékoztassák az illetékességi területükön működő egészségügyi szolgáltatókat és megyei védelmi bizottságokat.További intézkedésekre egyelőre nincs szükség - tették hozzá.Kiemelték, a tartós hőség nemcsak a szív- és a keringési betegségben szenvedőket, hanem az egészséges szervezetet is megviseli, ilyenkor bárkinél előfordulhatnak egészségi panaszok.A nagy melegben kiemelten fontos a fokozott folyadékbevitel, de kerülni kell a magas koffein-, illetve cukortartalmú, valamint az alkoholos italok fogyasztását - írták.Az Emmi felhívta a figyelmet arra is, hogy akik a vízparton tartózkodnak, azok a déli órákban kerüljék a napozást, és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel.A bárki által igénybe vehető légkondicionált helyek listája elérhető a katasztrófavédelem weboldalán, olvasható a közleményben.Az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfő délutáni veszélyjelzésében azt írta: a következő napokban fokozódik a hőség. A héten többfelé 40 fok körüli maximumok is lehetnek.A hőség miatti meteorológiai szolgálati, valamint tisztifőrvosi - az egykori Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) - figyelmeztetésnek különböző kritériumai vannak.A tisztifőorvosi figyelmeztetésnek három fokozata van. A legmagasabb, harmadfokú jelzés a hőségriadó. Ennek feltétele, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon elérje a 27 fokot. Ez a kánikulahelyzet az erről szóló kormányrendelet szerint "rendkívüli időjárási helyzetnek" számít, amely rendkívüli intézkedések elrendelését is indokolja.