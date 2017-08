Világbajnok párbajtőröző védi a magyar határt

Forrás: baon.hu

Sportolóként is szolgálni akarom a hadsereget - mondta el a baon.hu -nak a világbajnok sportoló, akiben még 2013-ban fogalmazódott meg a gondolat, hogy mindenképpen szeretne a Magyar Honvédség kötelékébe tartozni. Elkezdte járni az utat, hogyan tudna bevonulni a hadseregbe, ma már a MH Altiszti Akadémia szentendrei állományához tartozik.A 2013-as esztendő szerencsére nagyon jól sikerült a számára, Európa-bajnoki ezüstérmes lett a csapatuk, döntős volt egyéniben, majd utána Budapesten megnyerték a világbajnokságot tizenkét év után.Ilyen sikeres év után jöhetett a hadsereg, végigcsinálta a különböző fizikai állapotfelméréseket, az egyéb orvosi vizsgálatokat, majd 2014. február 2-án bevonult az Altiszti Akadémiára, ahol a 14 hetes alapkiképzést sikeresen teljesítette, ezt követően került testnevelő tiszti beosztásba.Azóta is ebben a beosztásban van, mert mint mondta, komolyan gondolja a katonai pályát, főleg akkor, amikor majd befejezi az aktív sportpályafutását. Az olimpia meghatározó célkitűzés volt számára Rióig, és az marad most Tokióig is, az viszont még kérdéses, hogy a 2024-es olimpiát megpróbálja-e, egyelőre azonban mindenféleképpen szeretne élsportoló maradni.Már májusban jelezte az elöljáróinak, hogy szeretne határszolgálatot vállalni, szeretne segíteni az alakulatának, hiszen ilyenkor nyáron többen szeretnének szabadságra menni. A határszolgálat vállalásával szeretne valamit visszaadni a honvédségnek azért a segítségért, amit megadnak a versenyekre való felkészüléshez.Előbb a szolnoki katonai légibázison mindenféle jogszabályokkal és a határszolgálat ellátásával kapcsolatos tudnivalókkal ismerkedett, újra ismételte a fegyverkezeléssel kapcsolatos szabályokat. Utána csatlakozott a hercegszántói bázison szolgáló alakulathoz, ahol jelenleg szektorparancsnoki feladatokat látok el.