Visszaállhat a határellenőrzés Hegyeshalomnál

Forrás: Portfolio.hu/InfoRádió

A The Times betekintést kapott egy olyan bizalmas diplomáciai anyagba, amely szerint a németek és franciák azt szorgalmazzák, hogy legyen olyan jog az EU-ban, amely a biztonságpolitikai kockázatokra hivatkozvaakár négy évig is fenntarthatóvá tenné a belső schengeni határokon a határellenőrzést.Ez a gyakorlatban a schengeni övezetbeli szabad, határellenőrzés (és útlevél) nélküli mozgásra vonatkozna, ami Magyarország kapcsán például a hegyeshalmi határellenőrzés fennmaradásában ölthetne testet - írja a Portfolio.A lap információja nem véletlenül most jelent meg, csütörtökön tartották Brüsszelben a bel- és igazságügyi miniszterek tanácsának ülését, ahol elvileg a tagállamok "csak" azzal az ötlettel álltak (volna) elő, hogy újabb fél éves meghosszabbítást kérjenek a határellenőrzés fenntartásának lehetőségére.Az Európai Bizottság szerint viszont, mivel már nem állnak fent a belső, uniós tagországok közötti határok ellenőrzésének ideiglenes, újbóli bevezetését kiváltó okok, nem indokolt meghosszabbítani a schengeni övezeten belüli rendkívüli határellenőrzést.Az uniós biztos érvelése szerint a menekültügyi vészhelyzet csökkent, ezért eljött az ideje annak, hogy Európa visszatérjen a schengeni határok rendes működéséhez.