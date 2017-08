Vitorlást mentettek a vízirendőrök - videó

Csenyéte, ahonnét már Isten is elköltözött (I. rész)

Oláh Endre, a Tápióbicskei Roma Önkormányzat elnöke hívott el, erre a múltbéli útra, Csenyétére, hogy én is szembesüljek azzal, Budapesttől mindössze 223 kilométerre, a szlovák határtól egy kőhajításnyira megállt az idő. Egy ilyen út sokkal több annál, minthogy "szegény embereknek adományt viszünk", egy ilyen út rengeteg kérdést felvet önmagunkkal szemben is.

Leharcolt kisbusz, hozzáillő utánfutóval, mindkettő megpakolva adománnyal, hajnali 5 óra, indulunk Tápióbicskéről, a volánnál Oláh Endre tele energiával, életkedvvel. Én nem annyira, álmos vagyok, nem ittam kávét, és bár hajnal van, de már most érezni, hogy ma is kánikulai meleg lesz. Kísérőink is vannak, Gallai Ágnes és Lakatos Dezső, akik szint...