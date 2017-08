Völner: Brüsszel kötekedik a kormánnyal

Forrás: MTI-Sztárklikk

Kifejtette, a kormány hétfőn küldi el a választ az Európai Bizottságnak a külföldről támogatott civil szervezetek ügyében, illetve a külföldi egyetemekkel kapcsolatban indított kötelezettségszegési eljárásra.A kormány sérelmezi, hogy a legutóbbi öt ügyben csupán egy hónapot adott a testület arra, hogy a kabinet válaszoljon, szemben a korábbi, bevett gyakorlattal, amikor két hónap állt rendelkezésre.Ezzel az államtitkár szerint sérült a védelemhez való jog, mert máskor van lehetőség személyes egyeztetésre.Hangsúlyozta, ezek a rövidítések azt vetítik előre, hogy az álláspontok távol vannak és minél előbb bírósági szakaszba akarják juttatni az ügyeket, így olybá tűnik, mintha a feszültségeket szeretnék élezni ahelyett, hogy a megoldást keresnék.A külföldről támogatott szervezetek ügyében az államtitkár szerint ésszerű ellenérvet nem tudott a bizottság bemutatni, a Velencei Bizottság pedig teljesen legitimnek minősítette a kormány lépését.Hozzáfűzte, hogy a bizottság érvelésével szemben a nyár elején elfogadott törvény semmilyen módon nem szabályozta újra az egyesülésre vonatkozó részeket.Ebből is látszik, hogy csak arra összpontosítanak, hogy mibe lehet belekötni - fogalmazott az államtitkár.Sérelmezte, hogy Hans Timmermansnak, a bizottság alelnökének már akkor megvan a véleménye bizonyos dolgokról, amikor a magyar jogszabálytervezeteknek még a fordítása sem készült el.Korábban a "Soros-egyetem" ügyében a felsőoktatási törvény megsértését említette, most már a szolgáltatások szabad áramlását félti.Völner Pál úgy vélekedett, hogy mostanra helyrebillentek a dolgok, az unió elismerte, és a Velencei Bizottság is megállapította állásfoglalásában, hogy a felsőoktatás szabályozása nemzeti hatáskörbe tartozik.Meglátása szerint az uniós szervezetek és a külföldi kormányok körében van egy olyan fajta félelem a nem kormányzati szervezetektől (NGO), ami megfelelési kényszerhez vezet.Nem véletlen - fűzte hozzá -, hogy az EP is szigorítani szerette volna az NGO-kra vonatkozó szabályokat, de a magyar szabályozás és a körülötte lévő viták miatt elálltak ettől.A válaszlevél elküldése után az államtitkár ha "jogász fejjel" gondolkodna arra számít, hogy tudomásul veszik a magyar kormány álláspontját. Ha azonban továbbra is folytatódik a "politikai hadjárat", akkor újabb levélváltás után a bíróság elé kerül az ügy.Furcsának nevezte, hogy miközben az unió intézményei meglehetősen lomhán viselkednek bizonyos kérdésekben, most magyar ügyekben mintha felgyorsultak volna a dolgok, és a különböző intézmények közötti összhang nagyon jól működik.Megjegyezte, ezekben az ügyekben konkrét sérelmet nem sikerült pontosan meghatároznia a bizottságnak, így "meglehetősen gyenge a muníció", de ez egy "koncepciós eljárásban" nem számít.A kvótaperrel kapcsolatban Völner Pál elmondása szerint szeptemberben várható döntés. A kormány álláspontja szerint az uniós joggal ellentétes döntés született az áthelyezésről.Ha ennek ellenére a bíróság jogosnak ismeri el a belügyminiszterek többségi, de nem egyhangú döntését, akkor a kötelezettségszegési eljárás tovább folytatódik megjósolhatatlan végkimenetellel.Völner Pál elmondta még, hogy az uniótól nem idegen, hogy beleszóljon a magyarországi választási kampányba, 2006-ban erre hivatkozva nem hozták nyilvánosságra a költségvetés számait, és ezzel közvetve elismerték, hogy olyan számok voltak benne, amelyek az akkori kormány bukását okozták volna.