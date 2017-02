Vona: a Fidesz és a Jobbik is úgy indult, mint a Momentum

"Tipikus magyar sajátosság: amikor a rendszer megcsontosodni látszik, jönnek a diákok és szétzúzzák azt"- fejtegette a Jobbik elnöke a Momentum felbukkanása kapcsán. Ők is az egyetemekről jöttek, onnan csatornázták be új, forró témáikat a politikába - tette hozzá.A Die Presse cikkében főként a Momentum esélyeit latolgatja a szerző, Boris Kálnoky. Mint írja, a most párttá alakuló szervezet programját a Momentumon túl még nem igazán ismerik. Annyi látszik egyelőre, hogy pozitívan állnak a melegházasság kérdéséhez, és visszavezetnék a progresszív adózást - tette hozzá."Veszély a Fidesz számára? Akár esély is lehet, hogy az ellenzék még megosztottabbá válik"- zárta sorait a Die Presse szerzője.A Momentum pénteken jelentette be, hogy 266 151 aláírás gyűlt össze az olimpiáról szóló népszavazásra. Ez majdnem a duplája annak a 138 ezernek, ami szükséges ahhoz, hogy kiírják a helyi referendumot. Közben ugyanakkor úgy tűnik, a kormány már kifarolna az olimpiarendezés mögül, és csupán budapesti ügynek mutatná azt.