Vona: a kormány túllépett egy határt

A politikus az "antidemokratikus hatalomgyakorlás mélypontjának" nevezte, hogy több, a párt tulajdonában lévő óriásplakátot eltávolítottak, szerinte ennek végrehajtására törvénytelenül utasították a kormányhivatali dolgozókat és a rendőrséget.Ez a fajta akció a gyengeség jele - értékelt, hozzátéve: a kormány túllépett egy határt.Vona Gábor azt hangoztatta: a Jobbik a "plakátháború" alatt mindig a törvényesség talaján állt, még ha törvénytelen módon is léptek fel vele szemben. Ezek közé sorolta a költségek nyilvánosságra hozatalát, azt, hogy plakátjaik rongálására nem rongálással, hanem jogi lépéssel válaszoltak, továbbá, hogy az Alkotmánybíróságnál keresnek jogorvoslatot az úgynevezett plakáttörvény miatt.Felvetette, hogy az lesz-e a vége, hogy az Országgyűlés törvényt hoz arról, hogy csak a Fidesz kampányolhat, illetve csak Orbán Viktor lehet miniszterelnök. Ez nem a plakátokról szól, hanem arról, hogy "Orbán Viktor egy lánglelkű fiatal demokratából egy kiégett despotává lett" - fogalmazott az ellenzéki pártelnök.Vona Gábor azt üzente: a kormánynak hat hónapja van hátra, ezt követően pedig megvalósítják az elszámoltatást, ami a korrupció mellett ki fog terjedni azokra a kormányhivatali és rendőrségi vezetőkre is, akik törvénysértő akcióra kényszerítik a dolgozókat.Egy kérdésre azt is elmondta, hogy a plakáttörvény a bérelt helyekre vonatkozott, a Jobbik azonban tulajdonba vette a jelzéssel is ellátott reklámeszközöket és azokon hirdet.Arra pedig, hogy Simicska Lajos nagyvállalkozó közölte, a továbbiakban nem szerepeltet politikai hirdetést saját felületein, azt felelte: értékelik a kialakult helyzetet és a napokban döntenek arról, hogyan tovább. A pártelnök megerősítette, hogy további felületek vásárlásról tárgyalnak magánszemélyekkel és cégekkel.Vona Gábor egy másik felvetésre azt is tudatta: Zalaegerszegen pótolták az eltávolított plakátokat, jogászaik pedig még vizsgálják, hogyan tudnak törvényesen reagálni a történtekre.