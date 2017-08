Vona Gábor halálát kívánja Orbán nyugdíjasa

"A Nemzeti Televízió megtalálta azt a dunaújvárosi nyugdíjast, akiről a nagy vihart kavart Facebook bejegyzésem szólt. Vagyis nem az összes nyugdíjasról, ahogy a Fidesz hazudja, nem, hanem erről az emberről és hasonszőrű társairól, például a Tusványoson földön fekvő nőt taposó fideszes nyugdíjas férfiről!



A Habony-média "legyártotta" a neki tetsző embertípust. Gratulálok! Miközben Orbán Viktor fényképét simogatja Tupó bácsi, az én halálomat kívánja, hiszen nem vagyok ember. Őket védelmezi és manipulálja a kormány és a nyugdíjas fantomszervezetei. Szégyenletes. Kötelező videó! Mindenki nézze meg, ossza tovább és döntse el, hogy igazam volt-e, amikor a józanul gondolkodó és kulturáltan viselkedni tudó idősek és fiatalok nevében azt mondtam: elég volt az agresszióból, a gyűlöletből! Elég volt ebből a beteglelkű kormányból!"

A Jobbik elnökének erről a férfiról írt Facebook-bejegyzését több kormánypárti médium azóta úgy próbálta beállítani, hogy Vona Gábor megsértette az összes magyar nyugdíjast. Az N1TV-nek nyilatkozó Pataky István is ugyanezt hangoztatta, miközben beismerte, hogy Vona Gábor írását nem is olvasta, és azt sem tagadta, hogy Orbán Viktor híveként ő a Jobbik elnökének halálát kívánja.Vona Gábor is reagált Tupó bácsi videójára, és mint sejthető volt, a Jobbik elnöke az ilyen tapasztalatok mentén szűrte le azt a tényt, hogy vannak olyan idős emberek, akiknél a fanatizmus és az agresszió veszélyes elegyet alkot.