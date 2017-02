Vona Gábor kezét nyújtja a zsidóság felé

Forrás: 444/szabolcshir.hu

A Jobbik elnöke egy nagy-Magyarország térkép előtt ülve azt mondja: szeretné, ha új fejezetet kezdhetnének és kinyújthatnák egymás felé a kezüket a magyar zsidósággal.A magyar zsidóságnak olyan traumái vannak, amelyek nehezítik a közös munkát. Ez szerencsére az én generációmmal már változhat, ha a fiatal magyar zsidók aktív korba lépnek és fontos feladatokat vállalnak, mondta Vona Gábor.Az interjúban azt is elmondta, hogy ha a Jobbik hatalomra jut, a magyar zsidóság úgy élheti tovább az életét, ahogy eddig is tette.A beszélgetésben szembesítették a Jobbik korábbi antiszemita megnyilvánulásaival, vagy azzal, amikor Gyöngyösi Márton nemzetbiztonsági okokból listát akart íratni az izraeli-magyar kettős állampolgárokról a parlamentben.Vona erre azt válaszolta: soha nem vonták kétségbe Izrael létét, csak a cionizmust kritizálták. Leszögezte azt is, hogy az elmúlt években világossá tette a Jobbikban: nem tűri az antiszemita megnyilvánulásokat. Amikor pedig egyik jobbikos politikustársa zsidózott, megkérte, hogy menjen le a Duna-partra, és tegyen virágot a Dunába lőtt zsidók emlékművéhez.