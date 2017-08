Vona hazugságvizsgálós vitára hívja Orbán Viktort

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Jelezte, élő adásban, egyeztetett feltételek mentén ütköztetné programját a kormányéval, és azt szeretné, ha mindkét fél hazugságvizsgálót viselne.Az ellenzéki politikus azt is elmondta, hogy a vitának valódi kérdésekről kell szólnia, például a nyugdíjrendszer fenntarthatóságáról, a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjlehetőségéről és a demenciáról.Értékelése szerint a szakmai testületek - például az Idősek Tanácsa - beszorultak a "pártpolitika erőterébe", a kormányt pedig nem érdekli az idősek véleménye, nem hisz bennük, ami óriási tiszteletlenség.Vona Gábor felvetné azt is, hogy a nyugdíjak vásárlóértéke csökkent a reálbérekhez képest, és megindult egyfajta polarizáció, amely differenciált nyugdíjemelést kíván.Fontos az is, hogy csökkenjen a mindennapi megélhetéshez szükséges termékek áfája - tette hozzá.A jobbikos politikus beszélt arról, hogy a nyugdíjrendszert csak kellő járulékbefizetéssel lehet fenntartani, ez pedig összefüggésben áll az európai bérunióról szóló kezdeményezésükkel, a tisztességes bérek ugyanis fenntartható nyugdíjakhoz vezetnek.A férfiak alacsony várható élettartamával indokolta a 40 évnyi munkaviszony utáni nyugdíjról szóló javaslatot, amely elmondása szerint nem kényszer, hanem lehetőség.Vona Gábor kiemelte azt is, hogy nemcsak az anyagi biztonság, hanem a lelki nyugalom is fontos. Megfelelő hátteret kell biztosítani az otthoni és intézményi idősgondozásnak - jelentette ki, hozzátéve, ma már nem az a helyzet, hogy beköltözik egy idős ember és "kellemes társaságban, harmonikus körülmények között tölti idős éveit, hanem egyre inkább elárasztja az idősotthonokat a demencia problémája".Szóvá tette, hogy a kormány nem készített stratégiát erre.A Jobbik elnöke emellett lépéseket ígért a kis falvakban élő idősek közbiztonsága területén, és egy nemzeti vándorszínház létrehozását sürgette az érintettek minőségi szórakozása érdekében.Mint mondta, a kormánypártokkal ellentétben nem szavazóként, hanem családtagként tekintenek a nyugdíjasokra.A politikust kérdezték korábbi blogbejegyzéséről is, amely több nyugdíjas szervezet tiltakozását váltotta ki. Azt felelte, az írás konkrét személyekről szólt, s nem szerinte nem neki, hanem a miniszterelnöknek kell bocsánatot kérnie, amiért folyamatosan hergeli az időseket."Orbán Viktor felelőssége az, hogy a fideszes nyugdíjasoknak azon törpe kisebbségét, akik elvadultak és nem tudnak viselkedni, (...) azokat fogja vissza" - fogalmazott.