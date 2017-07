Vona válasza a Fidesznek

Forrás: MTI / Sztárklikk

A 21. század legfontosabb mondata, hogy mindenki a szülőföldjén boldogulhasson. Ha a Jobbik kormányra kerül, olyan országot szeretne építeni és munkájával szolgálni, amely minden magyar embernek biztosítja a boldogulás lehetőségét - mondta a párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje csütörtökön sajtótájékoztatón, Zalaegerszegen.Vona Gábor szerint azok a fiatalok, akik elmentek az országból, kényszerből tették, mert nem tudtak a szülőföldjükön boldogulni.A politikus kitért arra is, a politikának nem az a feladata, hogy hatalmat gyakoroljon az emberek fölött, hanem ennek az ellenkezője: az, hogy szolgálja, segítse az embereket, a politikai ellenfeleit pedig tisztelve, konstruktív vitákkal győzze meg a maga igazáról.Vona Gábor beszámolt arról, hogy Keszthelyen, a nyári táborban fiataloknak tartott előadást, Zalaboldogfán és Zalaegerszegen pedig utcafórumon vett részt. Azt mondta, Zala megye kitűnő földrajzi fekvése - a Balaton és a nyugati határ közelsége - nagyon sok lehetőséget ad és adhatna a térségnek.Ugyanakkor vannak olyan települések, ahol az utak állapota és az emberek anyagi helyzete nem ezt tükrözi - tette hozzá.A Fidesz csütörtökön arra szólította fel Vona Gábort, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól, a kormánypárt szerint ugyanis hárommillió időskorút sértett meg.Vona Gábor múlt szombati Facebook-bejegyzésében amellett, hogy üdvözölte azokat a nyugdíjasokat, akik képesek függetleníteni magukat "a politika manipulációjától", két incidensre hívta fel a figyelmet, és úgy fogalmazott, nemzeti ünnepeken rendszeres esemény, hogy "hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak, vért akarnak ontani remegő kezeikkel, ordibálnak trágárul és hörgik fel a XX. század minden traumáját".Arról is írt, hogy egy dunaújvárosi utcai fórumán "szinte kétpercenként káromkodva szavalta el a TV2 hazugságait egy-egy arra tévedt fideszes nyugdíjas".Utóbbi esetet megemlítve azt írta: "húzták maguk mögött a kis bevásárló kosarukat, és ne szépítsük, a szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig a szennyvíz folyt".A Jobbik elnöke a zalaegerszegi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, tiszteli a nyugdíjasokat, és pártjának van programja helyzetük javítására.Ha a Jobbik kormányra kerül, differenciált nyugdíjemelést hajt végre, és negyven év munkaviszony után a férfiaknak is lehetővé teszik a nyugdíjbaba vonulás lehetőségét - mondta Vona Gábor.Kiemelt, a nyugdíjas embereket tisztelni, becsülni kell, megadni számukra a tisztes és nyugodt időskor lehetőségét, nem pedig politikai manipuláció eszközéül használni őket.