WSJ: Orbán nacionalista kihívás az EU-nak

Forrás: MTI

A cikk szerint a rendszerváltás óta nem volt olyan feszült a kapcsolat a nyugat-európai országok és Budapest, illetve Varsó között, mint most, és ez azt jelzi, hogy az Európai Unió előtt álló "nacionalista kihívás" nem szűnt meg a populista erők idei franciaországi és hollandiai választási vereségével.Mint írták, a konfliktus része annak a szélesebb körű vitának, amely az Egyesült Királyság uniós kilépése után felálló hatalmai egyensúlyról folyik.A politikai-üzleti lap európai kiadása szerint Brüsszelben sokan attól tartanak, hogy amennyiben egyes tagállamok "büntetlenül" utasíthatnak el bizonyos közös döntéseket és bírósági ítéleteket, akkor az egész rendszer bomlásnak fog indulni.Noha a többi tagország eddig vonakodott szankcionálni a "renitens" kormányokat, ez hamarosan, a német választások után megváltozhat - közölte a WSJ.Emlékeztettek arra, hogy szankciók elrendelésére kevés esély van az uniós alapszerződés hetedik cikke szerinti eljárás keretében, de már az "atomfegyverként" is emlegetett eljárás megindítása is komoly lépés lenne Lengyelországgal vagy Magyarországgal szemben.