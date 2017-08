Závecz Research: erősödő Fidesz, gyengülő MSZP

A kormány távozását az emberek 43 százaléka, 3,5 millió ember szeretné.

Folytatódott a Fidesz támogatottságának hullámzása, ezúttal 24-ről 26 százalékosra nőtt a párt tábora. A Jobbik híveinek aránya három hónapja változatlan, 13 százalékos. Az MSZP támogatottsága az elmúlt hónapban két százalékponttal csökkent, jelenleg a választókorú népesség 10 százaléka sorakozik fel mögéjük.A DK tábora maradt 4 százalékos, az LMP-é kissé emelkedett - 2-ről 3 százalékra. Továbbra is öt párt áll 1 százalékon: a Momentum, az Együtt, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd. A pártot nem választók aránya valamivel csökkent, a múltkori 38-ról 36 százalékra.A biztos pártválasztók csoportjába a választók alig több mint egyharmada tartozik, ezért a körükben közzétett adatok tájékoztató jellegűek. Ebben a körben a Fidesz 43 százalékot ér el, a Jobbik 20, az MSZP 17 százalékos. Az elkötelezett és aktív szavazók 8 százaléka támogatja a DK-t, 5 százaléka az LMP-t. Az Együtt 2 százalékos, a Momentum, a Kétfarkú Kutyapárt, a Liberálisok és a Párbeszéd 1-1 százalékos - ezek a legérdekesebb eredményei a ZRI Závecz Research Intézet augusztus közepén, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának.Nagyjából nyolc hónappal a parlamenti választások előtt a választópolgárok 32 százaléka azt tartaná jónak, ha a Fidesz maradna kormányon a következő ciklusban is. Ennek a 2,6 milliós csoportnak nagy részét a Fidesz szavazói adják, ők 2,1 millióan vannak. Hozzájuk adódik még a pártokhoz nem kötődők, a bizonytalanok közül 350 ezer fő és más pártoktól 150 ezer fő.Ez a csoport rendkívül heterogén, sokféle politikai nézet követőit, számos párt híveit találhatjuk meg közöttük. Az ellenzéki pártok támogatóinak túlnyomó többsége - 90-97 százaléka - 2018-tól új vezetést kíván az ország élén látni. A Jobbikosok közül 1 millióan, az MSZP táborában közel 750 ezren szeretnék, ha a Fidesz-kormány a jövő évben elbúcsúzna.További 10 ellenzéki párt - benne a DK és az LMP - összesen 1 millió kormányváltó támogatóval rendelkezik.Rajtuk kívül még a pártpreferenciával nem rendelkezők közül 800 ezren szeretnék azt, ha a parlamenti választások után más venné át a kormányzást.A széttagoltságon kívül még az aktivitás mértéke is nehezíti a kormányváltás esélyeit. A Fidesz hatalmon maradását pártolók 45 százaléka mutat részvételi hajlandóságot, a távozást óhajtók körében az aktívak aránya valamivel kisebb, 41 százalékos. Még ennél is nagyobb különbséget láthatunk a bizonytalan választópolgárok elszántságában. Azon pártnélküliek, akik az Orbán-kormánynak további négy évet adnának, 34 százalékban mennének el voksolni. A kormányváltást szorgalmazó, pártpreferenciával nem rendelkezők körében a részvételi szándék ennél jóval alacsonyabb, 24 százalékos.A Fidesz választási sikerének alapját az adhatja, ha egyben tudja tartani a saját táborát, az ellenzékét pedig az, ha valamilyen formában egységbe képes terelni a kormányváltó hangulatban lévő embereket.Különösen fontos és nehéz feladat számukra az egyelőre többségében passzivitást mutató százezrek megmozdítása.