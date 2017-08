Forrás: MTI-Sztárklikk

Benkő Tibor elmondta, az elavult Jak-52-es kiképző repülőgépek helyett új, korszerű Zlin típusú gyakorló, felderítő repülőgépek beszerzése kezdődött meg négy géppel, és a következő négy gép pályáztatása is folyamatban van.Ezekkel a gépekkel szeretnénk megteremteni, visszaállítani a hazai pilóta-alapképzés feltételrendszerét. Hozzátette, a Zlinekkel nem lehet Gripen-pilótákat képezni, ezért szükség van olyan gépekre is, amelyek erre is lehetőséget adnak.A vezérkari főnök arról is beszélt, hogy megújulás előtt áll a merevszárnyú légi szállítás, a helikopterflottából pedig nagyjavításon estek és esnek át a Mi-17-es szállítógépek, valamint a Mi-24-es harci helikopterek, de újak vagy újszerűek beszerzéséről sem mondtak le.Emellett radarokra és a légvédelmi radaregységek megújulására is szükség van, hogy hatékonyan egészítsék ki az ország légterét védő Gripen vadászgépek képességét, ugyanakkor elsődleges szempontnak kell lennie a személyi állomány megbecsülésének - fogalmazott.A légierő haderőnem sikeresen és eredményesen bizonyított nemzetközi környezetben a Fire Blade 2017, a Load Diffuser 2017 vagy a Saber Guardian 2017 gyakorlatokon, és a küszöbön áll a Carpathian Hawk 2017 gyakorlat is - ismertette.Az év elején elindult az utóbbi huszonöt év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi, valamint haderőfejlesztési programja, amely a katonák egyéni felszerelésének, harctéri fegyverzetének fejlesztését, a haditechnikai képességek javítását teszi lehetővé, emellett az új katonai életpályamodell illetményemeléssel is jár.